Кьеллини склоняется к тому, чтобы покинуть «Ювентус» летом

37-летний защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини склоняется к тому, чтобы покинуть команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Игрок намерен покинуть туринский гранд по окончании сезона. Скорее всего, футболист перейдет в один из клубов МЛС.

Контракт Кьеллини с «бьянконери» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне серии А Кьеллини провел 17 матчей и заработал две желтые карточки.