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Кьеллини склоняется к тому, чтобы покинуть «Ювентус» летом

Иван Шитик
Корреспондент
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37-летний защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини склоняется к тому, чтобы покинуть команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Игрок намерен покинуть туринский гранд по окончании сезона. Скорее всего, футболист перейдет в один из клубов МЛС.

Контракт Кьеллини с «бьянконери» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне серии А Кьеллини провел 17 матчей и заработал две желтые карточки.

Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
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 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
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 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
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 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
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 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
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 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
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 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 5 7 20 26-69 21
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23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 - : -
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Торино – Специя
 - : -
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Интер – Рома
 - : -
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Верона – Сампдория
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24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
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Лацио – Милан
 - : -
25.04 21:45
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
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 8
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
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Николо Дзаньоло

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Кельвен Амиан

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Специя

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