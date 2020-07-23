«Ювентус» проиграл «Удинезе». Чемпионство откладывается

«Удинезе» обыграл «Ювентус» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии. В случае победы туринский клуб досрочно обеспечил бы себе чемпионский титул.

На 42-й минуте гостей дальним ударом вывел вперед Маттейс де Лигт. Сравнял результат Илия Несторовски, который забил головой на 52-й минуте. В концовке решающий мяч забио Секу Фофана

«Ювентус» лидирует в чемпионате, имея в активе 80 очков. У идущей на втором месте «Аталанты» 74 очка. «Удинезе» с 39 пунктами на 15-й позиции.

В следующем туре «Ювентус» примет «Сампдорию», а «Удинезе» на выезде сыграет с «Кальяри».

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

«Удинезе» — «Ювентус» — 2:1 (0:1)

Голы: де Лигт, 42 (0:1). Несторовски, 52 (1:1). Фофана, 90+2 (2:1).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Стрюгер Ларсен, 69), Найтинк, Трост-Эконг, тер Авест (Самир, 78), Бекао (Де Майо, 90+4), Фофана, Сема, Окака Чука, Несторовски, де Пауль.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу (Куадрадо, 75), Алекс Сандру, Ругани, де Лигт, Рэмси (Матюиди, 60), Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала, Бернардески (Дуглас Коста, 60).

Предупреждения: Рэмси, 1. Трост-Эконг, 20. Зегелар, 68. Куадрадо, 83.

Судья: Иррати.

23 июля. Удине. Стадион «Дачия Арена».