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«Ювентус» продлил контракт с молодым полузащитником

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» продлил контракт с полузащитником Филиппо Раноккией, сообщает сайт клуба.

Новое соглашение 21-летнего хавбека с туринской командой рассчитано до 2026 года.

Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды в составе «Виченцы», которая выступает в итальянской серии B.

Он принял участие в 32 встречах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и сделал три результативные передачи.

ФК Ювентус
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