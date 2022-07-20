«Ювентус» продлил контракт с молодым полузащитником

«Ювентус» продлил контракт с полузащитником Филиппо Раноккией, сообщает сайт клуба.

Новое соглашение 21-летнего хавбека с туринской командой рассчитано до 2026 года.

Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды в составе «Виченцы», которая выступает в итальянской серии B.

Он принял участие в 32 встречах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и сделал три результативные передачи.