Щенсный: «В детстве я сломал две руки и мне до сих пор больно делать сэйвы»
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о недостатке занятий с психологом в ходе предсезонной подготовки.
«Абсурд, что в 2022 году профессиональные клубы не проводят обязательную психологическую подготовку игроков. Возьмите интервью у любого футболиста, и он скажет вам, что 70 процентов от его успешного выступления зависит от его внутреннего состояния. И вместо этого мы посвящаем 100 процентов времени — физическим тренировкам. Хотя в клубах есть психологи.
Момент, когда я сломал руки в спортзале в детстве до сих пор дает о себе знать. Мне больно при каждом сэйве. У меня были ситуации, когда боль была настолько сильной, что я не мог снять перчатки или открыть бутылку с водой», — цитирует Щенсного Kanal Sportowy.
В прошлом сезоне 32-летний поляк провел за «Ювентус» 40 матчей, из них 15 отстоял на ноль.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -