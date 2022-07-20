Щенсный: «В детстве я сломал две руки и мне до сих пор больно делать сэйвы»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о недостатке занятий с психологом в ходе предсезонной подготовки.

«Абсурд, что в 2022 году профессиональные клубы не проводят обязательную психологическую подготовку игроков. Возьмите интервью у любого футболиста, и он скажет вам, что 70 процентов от его успешного выступления зависит от его внутреннего состояния. И вместо этого мы посвящаем 100 процентов времени — физическим тренировкам. Хотя в клубах есть психологи.

Момент, когда я сломал руки в спортзале в детстве до сих пор дает о себе знать. Мне больно при каждом сэйве. У меня были ситуации, когда боль была настолько сильной, что я не мог снять перчатки или открыть бутылку с водой», — цитирует Щенсного Kanal Sportowy.

В прошлом сезоне 32-летний поляк провел за «Ювентус» 40 матчей, из них 15 отстоял на ноль.