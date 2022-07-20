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Сегодня, 19:45

Болельщики «Интера» протестуют из-за возможной продажи Шкриньяра

Руслан Минаев
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Баннер болельщиков «Интера».
Фото calciomercato.com

Болельщики «Интера» недовольны информацией о возможной продаже защитника Милана Шкриньяра, сообщает Calciomercato.

Представители ультрас «нерадзурри» вывесили перед офисом клуба баннер с надписью: «Четкие правила способствуют долгой дружбе. Не трогайте Шкриньяра».

Баннер болельщиков «Интера». Фото calciomercato.com
Баннер болельщиков «Интера».
calciomercato.com

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему словаку со стороны «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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