Болельщики «Интера» протестуют из-за возможной продажи Шкриньяра
Болельщики «Интера» недовольны информацией о возможной продаже защитника Милана Шкриньяра, сообщает Calciomercato.
Представители ультрас «нерадзурри» вывесили перед офисом клуба баннер с надписью: «Четкие правила способствуют долгой дружбе. Не трогайте Шкриньяра».
Баннер болельщиков «Интера».
calciomercato.com
Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему словаку со стороны «ПСЖ».
В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.
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12
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|0
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|0
|0
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|0
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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