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Дель Пьеро отреагировал на новость об уходе Кьеллини из «Ювентуса» летом

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отреагировал на новость о том, что Джорджо Кьеллини покинет команду летом.

«Ты показывал, что значит носить футболку «Ювентуса» каждый раз, когда выходил на поле. В течение долгих 17 лет. Я видел, как ты пришел сюда мальчиком и покорил всех скромностью и трудом. Пример для всех, кто мечтает об этих цветах.

Как игрок «Ювентуса» и как партнер по команде, от Серии В до скудетто, говорю тебе спасибо, Джорджо! Теперь насладись последним матчем на стадионе, потому что он определенно будет особенным», — написал Дель Пьеро в соцсетях.

37-летний Кьеллини перешел в «Ювентус» в 2005 году. В составе команды он девять раз становился чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Кьеллини принял участие в 24 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и не отметился результативными действиями

Алессандро Дель Пьеро
Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
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 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
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 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
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 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
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 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
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 Специя 36 9 6 21 38-66 33
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 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
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 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
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 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
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Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
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Сампдория – Фиорентина
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16.05 21:45
Ювентус – Лацио
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 27
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Лаутаро Мартинес

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Доменико Берарди

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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