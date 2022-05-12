Дель Пьеро отреагировал на новость об уходе Кьеллини из «Ювентуса» летом

Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отреагировал на новость о том, что Джорджо Кьеллини покинет команду летом.

«Ты показывал, что значит носить футболку «Ювентуса» каждый раз, когда выходил на поле. В течение долгих 17 лет. Я видел, как ты пришел сюда мальчиком и покорил всех скромностью и трудом. Пример для всех, кто мечтает об этих цветах.

Как игрок «Ювентуса» и как партнер по команде, от Серии В до скудетто, говорю тебе спасибо, Джорджо! Теперь насладись последним матчем на стадионе, потому что он определенно будет особенным», — написал Дель Пьеро в соцсетях.

37-летний Кьеллини перешел в «Ювентус» в 2005 году. В составе команды он девять раз становился чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Кьеллини принял участие в 24 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и не отметился результативными действиями