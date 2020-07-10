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«Ювентус» предложит Игуаина в обмен на Кьезу

10 июля 2020, 11:58

«Ювентус» заинтересован в нападающем «Фиорентины» Федерико Кьезы, сообщает Football Italia.

По информации источника, туринский клуб готов предложить Гонсало Игуаина в обмен на 22-летнего итальянца. Сообщается, что сам Игуаин не против перехода в «Фиорентину» и готов пойти на понижение зарплаты.

В сезоне-2019/20 Кьеза провел за «Фиорентину» 30 матчей, на его счету 7 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.

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