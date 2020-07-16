«Ювентус» потерял очки в матче с «Сассуоло»

«Сассуоло» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» в 33-м туре чемпионата Италии (3:3). Туринцы не могут выиграть уже три встречи подряд.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице. «Сассуоло» занимает 8-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

«Сассуоло» — «Ювентус» — 3:3 (1:2)

Голы: Данилу, 5 (0:1). Игуаин, 12 (0:2). Джуричич, 29 (1:2). Берарди, 51 (2:2). Капуто, 54 (3:2). Алекс Сандру, 64 (3:3).

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Кирикеш (Марлон, 75), Кирьякопулос, Мерт Мюлдюр, Маньянелли (Бурабия, 67), Локателли, Капуто, Джуричич (Траоре, 67), Берарди (Феррари, 86), Бога (Распадори, 86).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини (Ругани, 46), Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Матюиди (Рэмси, 81), Пьянич (Рабьо, 57), Бентанкур, Криштиану Роналду, Игуаин (Дибала, 57), Бернардески (Дуглас Коста, 62).

Предупреждения: Маньянелли, 42. Бернардески, 45+1. Кирьякопулос, 53. Берарди, 58. Криштиану Роналду, 62. Бонуччи, 81. Бурабия, 90. Рэмси, 90+5.

Судья: Валери.

15 июля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».