«Ювентус» победил «Рому», Роналду отличился с пенальти
«Рома» дома проиграла «Ювентусу» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме.
В составе хозяев по разу отличились защитник Мерих Демирал и форвард Криштиану Роналду с 11-метровой отметки. У «Ромы» — единственный гол забил Диего Перотти.
Команда Маурицио Сарри занимает первое место в турнирной таблице серии А с 48 очками. «Рома» — 35 баллов и 5-я строчка. Для римлян это поражение стало вторым подряд в чемпионате.
Чемпионат Италии. Серия А
19-й тур
«Рома» — «Ювентус» — 1:2 (0:2)
Голы: Мерих Демирал, 3 (0:1). Криштиану Роналду, 10 — с пенальти (0:2). Перотти, 68 — с пенальти (1:2).
«Рома»: Пау Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 36), Диавара, Верету (Кристанте, 66), Пеллегрини, Перотти (Калинич, 82), Джеко.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Мерих Демирал (де Лигт, 19), Алекс Сандру, Рабьо, Пьянич, Матюиди, Рэмси (Данилу, 69), Криштиану Роналду, Дибала (Игуаин, 69).
Предупреждения: Верету, 9. Пьянич, 12. Коларов, 15. Манчини, 26. де Лигт, 32. Куадрадо, 45. Кристанте, 82. Калинич, 83. Флоренци, 90+4.
Судья: Гвида (Италия).
12 января. Рим. Стадион Олимпийский.