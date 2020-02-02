«Ювентус» — первая в истории серии А команда, выигравшая 1600 матчей в лиге
16:51
В воскресенье, 2 февраля, «Ювентус» обыграли «Фиорентину» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии. Для туринцев эта победа стала 1600-й в серии А (учитывая игры в плей-офф), что является рекордом для лиги, сообщает OptaPaolo.
«Ювентус» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 22 игр.
1600 — @juventusfc are the first team to have won 1600 games in the history of the Serie A (incl. awarded wins and excl. play-offs). Baroque.#JuventusFiorentina #SerieATIM pic.twitter.com/UwtirYxJlr— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 2, 2020
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