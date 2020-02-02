В воскресенье, 2 февраля, «Ювентус» обыграли «Фиорентину» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии. Для туринцев эта победа стала 1600-й в серии А (учитывая игры в плей-офф), что является рекордом для лиги, сообщает OptaPaolo.

«Ювентус» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 22 игр.