«Ювентус» остается в числе претендентов на Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич остается в сфере интересов «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport.

Римский клуб хочет получить за 27-летнего серба минимум 60 миллионов евро.

Ранее итальянским СМИ стало известно, что полузащитники Артур и Адриен Рабьо могут покинуть «Ювентус» этим летом — в таком случае у клуба будут деньги на приобретение полузащитника «Лацио».

В прошедшем сезоне хавбек провел в чемпионате Италии 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Лацио» действует до конца сезона-2023/2024.