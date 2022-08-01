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«Ювентус» остается в числе претендентов на Милинковича-Савича

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич остается в сфере интересов «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport.

Римский клуб хочет получить за 27-летнего серба минимум 60 миллионов евро.

Ранее итальянским СМИ стало известно, что полузащитники Артур и Адриен Рабьо могут покинуть «Ювентус» этим летом — в таком случае у клуба будут деньги на приобретение полузащитника «Лацио».

В прошедшем сезоне хавбек провел в чемпионате Италии 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Лацио» действует до конца сезона-2023/2024.

ФК Лацио
ФК Ювентус
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