«Ювентус» остается в числе претендентов на Милинковича-Савича
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич остается в сфере интересов «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport.
Римский клуб хочет получить за 27-летнего серба минимум 60 миллионов евро.
Ранее итальянским СМИ стало известно, что полузащитники Артур и Адриен Рабьо могут покинуть «Ювентус» этим летом — в таком случае у клуба будут деньги на приобретение полузащитника «Лацио».
В прошедшем сезоне хавбек провел в чемпионате Италии 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Лацио» действует до конца сезона-2023/2024.
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|Интер
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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|0
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|0
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9
|Верона
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|0
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|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
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|0
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|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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