"Ювентус" одержал волевую победу над "Миланом"

"Ювентус" победил "Милан" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). В составе "россонери" отличился нападающий Кшиштоф Пентек, у "бьянконери" голами отметились форварды Пауло Дибала (с пенальти) и Мойзе Кин.

"Ювентус" набрал 84 очка и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. "Милан" с 52 баллами расположился на 4-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

"Ювентус" - "Милан" - 2:1 (0:1)

Голы: Пентек, 39 (0:1). Дибала, 60 - с пенальти (1:1). Кин, 84 (2:1).

"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, Ругани, Де Шильо, Бентанкур, Спинаццола (Пьянич, 61), Бернардески, Эмре Джан (Хедира, 25), Сандру, Манджукич, Дибала (Кин, 66).

"Милан": Рейна, Калабрия (Кутроне, 84), Музаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Хакан Чалханоглу, Сусо (Самуэль Кастильехо, 76), Пентек, Борини.

Предупреждения: Бернардески, 41. Музаккьо, 59. Хакан Чалханоглу, 77. Манджукич, 86.

Судья: Фаббри.

6 апреля. Турин. Стадион "Ювентус".

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