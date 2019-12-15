«Ювентус» обыграл «Удинезе» и возглавил серию А, Роналду оформил дубль

«Ювентус» в Турине одержал победу над «Удинезе» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии. В составе команды Маурицио Сарри дублем отметился форвард Криштиану Роналду и один гол забил защитник Леонардо Бонуччи.

За «Удинезе» отличился форвард Игнасио Пуссетто.

Бывший защитник ЦСКА Родригу Бекао остался в запасе «Удинезе» и не появился на поле.

«Ювентус» с 39 очками располагается на первой строчке турнирной таблицы серии А. «Удинезе» — 15 баллов и 17-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

«Ювентус» — «Удинезе» — 3:1 (3:0)

Голы: Криштиану Роналду, 9 (1:0). Криштиану Роналду, 37 (2:0). Бонуччи, 45 (3:0). Пуссетто, 90+4 (3:1).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи (де Лигт, 76), Данилу, Де Шильо, Мерих Демирал, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Игуаин (Дуглас Коста, 80), Дибала (Бернардески, 75).

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен (Несторовски, 87), тер Авест, Мандрагора, Фофана, Окака Чука (Пуссетто, 61), де Пауль (Уоллас, 67), Лазанья.

Предупреждения: Дибала, 21. Найтинк, 40. Бентанкур, 90+5.

Судья: Паскуа (Италия).

15 декабря. Турин. Стадион «Алльянц».

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