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«Ювентус» недоволен действиями Игуаина и может разорвать контракт

02:10
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«Ювентус» может разорвать контракт с нападающим Гонсало Игуаином, сообщает Tuttosport. Он не вышел на связь с руководством клуба.

«Ювентус» потребовал у находящихся за рубежом игроков вернуться в Италию, чтобы начать подготовку к возобновлению чемпионата страны. Игуаин решил остаться в Аргентине, о чем не уведомил клуб и вызвал недовольство руководства.

В нынешнем сезоне Игуаин провел 34 матча во всех турнирах, отличившись 8 голами и 8 голевыми передачами.

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