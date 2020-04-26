«Ювентус» недоволен действиями Игуаина и может разорвать контракт

«Ювентус» может разорвать контракт с нападающим Гонсало Игуаином, сообщает Tuttosport. Он не вышел на связь с руководством клуба.

«Ювентус» потребовал у находящихся за рубежом игроков вернуться в Италию, чтобы начать подготовку к возобновлению чемпионата страны. Игуаин решил остаться в Аргентине, о чем не уведомил клуб и вызвал недовольство руководства.

В нынешнем сезоне Игуаин провел 34 матча во всех турнирах, отличившись 8 голами и 8 голевыми передачами.