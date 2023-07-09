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Сегодня, 19:07

Куадрадо заявил, что Роналду не зовет его в Саудовскую Аравию

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал, что пока выбирает, где продолжит карьеру. Он также заявил, что форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду не зовет его в Саудовскую Аравию.

«У меня еще есть силы, чтобы продолжать играть на высоком уровне, но Роналду не зовет меня в Саудовскую Аравию. Недавно мы встретились с агентом и обсудили будущее. У нас есть варианты, мы выбираем лучший», — цитирует Куадрадо Goal.

30 июня футболист покинул «Ювентус» и стал свободным агентом. Куадрадо провел за туринцев 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач. В составе туринцев он 5 раз становился победителем серии А, трижды выигрывал Кубок Италии и дважды побеждал в Суперкубке страны.

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