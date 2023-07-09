Куадрадо заявил, что Роналду не зовет его в Саудовскую Аравию
Бывший футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал, что пока выбирает, где продолжит карьеру. Он также заявил, что форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду не зовет его в Саудовскую Аравию.
«У меня еще есть силы, чтобы продолжать играть на высоком уровне, но Роналду не зовет меня в Саудовскую Аравию. Недавно мы встретились с агентом и обсудили будущее. У нас есть варианты, мы выбираем лучший», — цитирует Куадрадо Goal.
30 июня футболист покинул «Ювентус» и стал свободным агентом. Куадрадо провел за туринцев 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач. В составе туринцев он 5 раз становился победителем серии А, трижды выигрывал Кубок Италии и дважды побеждал в Суперкубке страны.
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15
|Салернитана
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16
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Удинезе – Ювентус
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