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Сегодня, 11:15

«Ювентус» намерен в ближайшее время продлить контракт с Де Шильо

Иван Торопцев
Корреспондент

«Ювентус» планирует продлить контракт с защитником Маттиа Де Шильо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 29-летний итальянец согласен остаться в клубе. Ожидается, что футболист в ближайшее время подпишет новый контракт сроком на 2 года.

В сезоне-2021/22 Де Шильо провел 21 матч за «Ювентус», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Маттиа Де Шильо
Футбол
ФК Ювентус
0
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3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
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 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
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 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
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 Верона 28 11 8 9 53-44 41
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 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
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 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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