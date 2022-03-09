«Ювентус» намерен в ближайшее время продлить контракт с Де Шильо

«Ювентус» планирует продлить контракт с защитником Маттиа Де Шильо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 29-летний итальянец согласен остаться в клубе. Ожидается, что футболист в ближайшее время подпишет новый контракт сроком на 2 года.

В сезоне-2021/22 Де Шильо провел 21 матч за «Ювентус», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.