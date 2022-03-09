«Аталанта» до конца сезона хочет подписать замену Дуване Сапате

«Аталанта» хочет купить полузащитника «Шахтера» Фернандо Педро до конца сезона, пишет журналист Николо Скира в Twitter.

Итальянский клуб готов купить 23-летнего бразильца на замену травмированному Дуване Сапате, который вернется в строй не раньше мая.

В 7 матчах за «Шахтер» Фернандо забил 5 голов и сделал 2 ассиста. «Аталанта» в турнирной таблице серии А занимает 5-е место, набрав 47 очков.