Бернардески близок к уходу из «Ювентуса» на правах свободного агента в июле

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески близок к уходу из команды на правах свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб предложил 28-летнему итальянцу новый контракт на три года с понижением зарплаты на 30 процентов, что не устроило футболиста.

В данный момент агент игрока Федерико Пасторелло ведет переговоры с рядом английских клубов.

В сезоне-2021/22 Бернардески провел 24 матча за «Ювентус», на его счету 1 гол и 6 результативных передач. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2022 года.