«Ювентус» намерен продлить контракт со Щенсны до 2024 года

«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракт с голкипером Войчехом Щенсны. Туринский клуб хочет заключить с 29-летним поляком соглашение до 2024 года, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Шира.

При этом клубом готов увеличить зарплату игрока до 4,5 миллиона евро за сезон. Нынешний контракт Щенсны с клубом рассчитан до 2021 года.

Голкипер перешел в туринский клуб в 2017 году из «Арсенала». Всего он провел за «Юве» 71 матч, в которых пропустил 51 гол. Вместе с «Ювентусом» Щенсны дважды выигрывал чемпионат Италии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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