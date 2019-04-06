"Ювентус" - "Милан": стали известны стартовые составы

"Ювентус" и "Милан" объявили составы на матч 31-го тура чемпионата Италии. С первых минут встречу начнет форвард "бьянконери" Пауло Дибала и нападающий "россонери" Кшиштоф Пентек.

Состав "Ювентуса": Щенсны, Спинаццола, Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандру, Джан, Бернардески, Бентанкур, Дибала, Манджукич

Состав "Милана": Рейна, Калабрия, Музаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо, Пентек, Борини.

"Ювентус" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. "Милан" с 52 баллами располагается на 4-й строчке.

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