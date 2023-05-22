«Ювентус» лишили 10 очков в текущем розыгрыше серии А

Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил «Ювентус» 10 очков в текущем розыгрыше чемпионата Италии по делу о фиктивном приросте капитала.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила снятие 11 очков с туринского клуба.

В январе команду Массимилиано Аллегри уже лишали 15 очков, но спустя несколько месяцев удовлетворили апелляцию «Ювентуса» и временно вернули клубу очки.

До лишения очков «Ювентус» с 69 очками занимал второе место в серии А. Теперь туринцы с 59 баллами идут на седьмой строчке за два тура до конца чемпионата Италии.