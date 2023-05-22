«Рома» ушла от поражения в матче с «Салернитаной»

«Рома» на своем поле сыграла вничью с «Салернитаной» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Римляне ушли от поражения на 83-й минуте благодаря голу Неманьи Матича. До этого за «Рому» отличился Стефан Эль-Шаарави. За гостей забили Антонио Кандрева и Булайе Диа.

«Рома» с 60 очками осталась на седьмом месте в серии А. «Салернитана» с 39 баллами идет на 15-й строчке.