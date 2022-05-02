«Ювентус» и «ПСЖ» не могут договориться по сумме трансфера Паредеса

«Ювентус» в летнее трансферное окно хочет приобрести полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Однако стороны не могут договориться по сумме трансфера 27-летнего аргентинца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Французский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро, но такая сумма не устраивает туринцев.

Кроме этого, «бьянконери» не смогут предложить Паредесу зарплату большую, чем сейчас он получает в «ПСЖ». По нынешнему контракту игрок зарабатывает 7 миллионов евро в год — это потолок в зарплатной ведомости «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Паредес забил один мяч и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «ПСЖ». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.