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Сегодня, 16:23

«Ювентус» и «ПСЖ» не могут договориться по сумме трансфера Паредеса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» в летнее трансферное окно хочет приобрести полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Однако стороны не могут договориться по сумме трансфера 27-летнего аргентинца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Французский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро, но такая сумма не устраивает туринцев.

Кроме этого, «бьянконери» не смогут предложить Паредесу зарплату большую, чем сейчас он получает в «ПСЖ». По нынешнему контракту игрок зарабатывает 7 миллионов евро в год — это потолок в зарплатной ведомости «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Паредес забил один мяч и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «ПСЖ». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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