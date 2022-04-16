«Ювентус» и «Наполи» оправданы по делу о финансовых махинациях

Итальянские футбольные клубы «Ювентус» и «Наполи» оправданы по делу о финансовых махинациях, сообщает La Reppublica.

«Ювентус» и «Наполи» обвинялись в указании недостоверных сведений о продаже игроков. Прокуратура хотела отстранить от футбольной деятельности президентов обоих клубов.

Суд Федерация футбола Италии оправдал президента «Ювентуса» Андреа Аньелли и владельца «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, а также других менеджеров этих клубов. Всего от обвинений были освобождены 59 управленцев и 11 компаний.