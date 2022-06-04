«Ювентус» и «Милан» интересуются Кристианом Пулишичем

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может перейти в команду серии А, сообщает Mail Sport.

По данным источника, футболист может продолжить в «Ювентусе» или «Милане». Оба клуба заинтересованы в хавбеке. «Челси» внес Пулишича в список игроков, которые могут покинуть команду этим летом.

В сезоне-2021/22 Пулишич принял участие в 38 матчах «Челси», на его счету 8 голов и 5 результативных передач.

23-летний американец перешел в лондонский клуб из дортмундской «Боруссии» в июне 2019 года. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2024 года