«Фиорентина» в рамках 29-го тура чемпионата Италии на своем поле примет «Болонью». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин пропустит игру. Изначально он был включен в общую заявку, но, в итоге, не попал даже в число запасных.

30-летний Кокорин в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

В последний раз на поле российский футболист выходил 10 января.

Соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года.