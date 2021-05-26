Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» хочет расстаться с Дибалой из-за высокой зарплаты

03:03
Теги:

«Ювентус» рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость в летнее трансферное окно. Туринский клуб хочет продать нападающего Пауло Дибалу, который получает 7 миллионов евро в год.

По информации El Larguero, «Ювентус» вел переговоры с «Атлетико» по обмену 27-летнего аргентинца на Анхеля Корреа, но главный тренер «матрасников» Диего Симеоне отказался от такого варианта. Мадридский клуб заинтересован в обмене Альваро Мораты на Родриго Бентанкура, но туринцы отказались.

В этом сезоне Дибала сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Пассажирка пожаловалась на "охотника за ягодицами" в московском метро
Какие пары знаков зодиака созданы друг для друга
Манижа рассказала об отношении иностранцев к ней на «Евровидении»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд