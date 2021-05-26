«Ювентус» хочет вернуть Аллегри
03:32
«Ювентус» связался с итальянским специалистом Массимилиано Аллегри. По информации журналиста Фабрицио Романо, президент туринского клуба Андреа Аньелли хочет, чтобы итальянец вернулся в случае увольнения Андреа Пирло.
Тем не менее, приоритет Аллегри — работа в «Реале», от которого специалист ждет решения в случае окончательного решения Зинедина Зидана.
53-летний итальянец пять раз привел «Ювентус» к победе в чемпионате Италии, четырежды выиграл Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны. При нем команда два раза вышла в финал Лиги чемпионов.
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