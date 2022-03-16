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Сегодня, 00:38

«Ювентус» хочет продлить контракт с защитником Данилу

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» готов продлить контракт с защитником Данилу. Туринский клуб предложит 30-летнему бразильцу соглашение до 2026 года, сообщает Tuttosport.

Действующий договор Данилу с «Юве» рассчитан до лета 2024-го.

Защитник перешел в итальянский клуб из «Манчестер Сити» летом 2019 года за 37 миллионов евро.

В этом сезоне Данилу провел 22 матча во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.

Данилу Перейра
ФК Ювентус
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 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
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 Специя 29 8 5 16 30-50 29
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 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
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 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
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 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
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 Дженоа 29 1 16 12 22-47 19
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 23 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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