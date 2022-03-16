«Ювентус» хочет продлить контракт с защитником Данилу

«Ювентус» готов продлить контракт с защитником Данилу. Туринский клуб предложит 30-летнему бразильцу соглашение до 2026 года, сообщает Tuttosport.

Действующий договор Данилу с «Юве» рассчитан до лета 2024-го.

Защитник перешел в итальянский клуб из «Манчестер Сити» летом 2019 года за 37 миллионов евро.

В этом сезоне Данилу провел 22 матча во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.