Бонуччи пропустит еще две недели из-за травмы

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пока не восстановился после повреждения. Его выздоровление затягивается, и он пропустит еще пару недель, сообщает Corriere dello Sport.

Бонуччи не сможет принять участие в следующем матче туринцев в чемпионате Италии. Ему придется пропустить также и важный матч для сборной Италии с Северной Македонией в рамках плей-офф за право попадания на чемпионат мира в Катаре.

34-летний итальянец сыграл 25 матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами.