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Сегодня, 10:44

«Милан» уверен в продлении контракта с Рафаэлем Леаном

Анна Горшкова
Корреспондент
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Переговоры «Милана» с нападающим Рафаэлем Леаном находятся на финальной стадии, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года. Португальский форвард останется в клубе, даже если он получил два выгодных предложения.

Контракт 22-летнего футболиста с «миланом» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Леан в текущем сезоне сыграл 32 матч за итальянский клуб во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://t.co/LVamW3aDAO
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3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
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 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
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 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
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 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
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 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
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 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
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20
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6.01 14:30
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 - : -
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 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
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Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
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6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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Салернитана – Венеция
 - : -
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 - : -
6.01 22:45
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Джованни Симеоне

Верона

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Интер

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Лацио

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