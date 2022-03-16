«Милан» уверен в продлении контракта с Рафаэлем Леаном

Переговоры «Милана» с нападающим Рафаэлем Леаном находятся на финальной стадии, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года. Португальский форвард останется в клубе, даже если он получил два выгодных предложения.

Контракт 22-летнего футболиста с «миланом» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Леан в текущем сезоне сыграл 32 матч за итальянский клуб во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.