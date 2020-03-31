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«Ювентус» хочет подписать Хакими

11:56
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«Ювентус» сделал своей трансферной целью защитника «Реала» Ашрафа Хакими, сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, «бьяконери» хотят укрепить позицию правого защитника и считают 21-летнего марокканца подходящей для этого опцией. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в Хакими также заинтересован «Челси».

Хакими проводит сезон-2019/20 в аренде в «Боруссии Д», на его счету 7 голов и 10 результативных передач в 37 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего марокканца в 60 миллионов евро.

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