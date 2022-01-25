«Ювентус» готов заплатить 60 миллионов евро за Влаховича

«Ювентус» готов предложить «Фиорентине» за Влаховича 60 миллионов евро

«Ювентус» удвоил сумму за форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринцы готовы заплатить за 21-летнего игрока 60 миллионов евро. Ранее «Ювентус» предлагал лишь 35 миллионов евро.

24 января сообщалось, что стороны уже согласовали личный контракт, по которому игрок будет получать 7 миллионов евро.

Отметим, ранее «Арсенал» сделал предложение в размере 70 миллионов евро за серба.

В текущем сезоне Влахович сыграл 24 матча за «Фиорентину», забил 20 голов и отдал четыре передачи. Контракт нападающего истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов.