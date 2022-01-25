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Сегодня, 05:44

Бонавентура продлит контракт с «Фиорентиной» до 2023 года

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, соглашение с 32-летним итальянцем будет продлено до конца сезона-2022/23.

Бонавентура выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 22 матча в серии А, в которых забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

Джакомо Бонавентура
ФК Фиорентина
серия А
0
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Фиорентина

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Джованни Симеоне

Верона

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И К Ж
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