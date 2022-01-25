«Ювентус» и «Фиорентина» могут оформить трансфер Влаховича в ближайшие часы

Трансфер Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус» могут оформить в ближайшие часы

Трансфер нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича в «Ювентус» могут оформить в ближайшие часы, сообщает La Nazione.

По информации источника, сегодня между клубами состоятся переговоры о переходе 21-серба.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил флорентийцам 60 миллионов евро за нападающего. Туринский клуб уже согласовал с Влаховичем пятилетний контракт с зарплатой в семь миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне серб забил 20 мячей и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Фиорентину».