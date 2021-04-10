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«Ювентус» готов продать восемь игроков

18:34
Футболисты «Ювентуса». Фото ФК «Ювентус»
Футболисты «Ювентуса». Фото ФК «Ювентус»
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«Ювентус» готов расстаться с несколькими игроками, чтобы компенсировать финансовые потери, связанные с пандемией коронавируса, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, арендованный «Лионом» защитник Маттиа Де Шильо может остаться в своем текущем клубе на постоянной основе. Кроме того, «Юве» может продать Пауло Дибалу. Стороны пока не договорились о продлении контракта, который истекает в 2022 году.

Среди остальных кандидатов на уход — Мерих Демирал, Алекс Сандру, Адриен Рабьо, Аарон Рэмси, Федерико Бернардески и Уэстон Маккенни.

Источник указывает, что «Юве» хочет получить за счет продажи игроков 100 миллионов евро, чтоб исправить финансовое положение. Клуб понес убытки в 113,7 млн за первую половину сезона из-за последствий пандемии COVID-19.

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