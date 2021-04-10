«Ювентус» готов продать восемь игроков
«Ювентус» готов расстаться с несколькими игроками, чтобы компенсировать финансовые потери, связанные с пандемией коронавируса, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, арендованный «Лионом» защитник Маттиа Де Шильо может остаться в своем текущем клубе на постоянной основе. Кроме того, «Юве» может продать Пауло Дибалу. Стороны пока не договорились о продлении контракта, который истекает в 2022 году.
Среди остальных кандидатов на уход — Мерих Демирал, Алекс Сандру, Адриен Рабьо, Аарон Рэмси, Федерико Бернардески и Уэстон Маккенни.
Источник указывает, что «Юве» хочет получить за счет продажи игроков 100 миллионов евро, чтоб исправить финансовое положение. Клуб понес убытки в 113,7 млн за первую половину сезона из-за последствий пандемии COVID-19.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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