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Миранчук включен в заявку на матч против «Фиорентины»

19:02
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может принять участие в ближайшем матче в чемпионате Италии по футболу против «Фиорентины». Он включен в заявку на игру 30-го тура серии А.

«Фиорентина» проведет домашний матч с «Аталантой» 11 апреля. Флорентийский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, команда из Бергамо идет на третьей строчке, имея в своем активе 58 очков.

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