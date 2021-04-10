«Специя» одержала победу в матче с «Кротоне»
«Специя» победила «Кротоне» (3:2) в матче 30-го тура чемпионата Италии.
«Специя» набрала 32 очка и занимает 14-е место. У «Кротоне» 15 очков и последняя, 20-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
30-й тур
«Специя» — «Кротоне» — 3:2 (0:1)
Голы: Джиджи, 40 (0:1). Верде, 63 (1:1). Сими, 78 (1:2). Маджоре, 89 (2:2). Эрлич, 90+2 (3:2).
«Специя»: Проведель, Эрлич, Маркицца, Исмайли, Феррер (Виньяли, 70), Риччи (Лео Сена, 46), Побега (Галабинов, 84), Маджоре, Гьяси (Фариас, 46), Верде (Агудело, 70), Нзола.
«Кротоне»: Кордац, Джиджи, Луперто, Големич, Реца, Петриччоне, Молина (Дзанеллато, 69), Бенали (Магальян, 39), Унас (Ди Кармине, 81), Сими, Мессиас.
Предупреждения: Реца, 26. Исмайли, 33.
Судья: Соцца.
10 апреля. Специя. Стадион «Альберто Пикко».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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