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«Специя» одержала победу в матче с «Кротоне»

18:04
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«Специя» победила «Кротоне» (3:2) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

«Специя» набрала 32 очка и занимает 14-е место. У «Кротоне» 15 очков и последняя, 20-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

30-й тур

«Специя» — «Кротоне» — 3:2 (0:1)

Голы: Джиджи, 40 (0:1). Верде, 63 (1:1). Сими, 78 (1:2). Маджоре, 89 (2:2). Эрлич, 90+2 (3:2).

«Специя»: Проведель, Эрлич, Маркицца, Исмайли, Феррер (Виньяли, 70), Риччи (Лео Сена, 46), Побега (Галабинов, 84), Маджоре, Гьяси (Фариас, 46), Верде (Агудело, 70), Нзола.

«Кротоне»: Кордац, Джиджи, Луперто, Големич, Реца, Петриччоне, Молина (Дзанеллато, 69), Бенали (Магальян, 39), Унас (Ди Кармине, 81), Сими, Мессиас.

Предупреждения: Реца, 26. Исмайли, 33.

Судья: Соцца.

10 апреля. Специя. Стадион «Альберто Пикко».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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