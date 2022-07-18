Дибала хочет подписать контракт с «Ромой» после личной беседы с Моуринью

Нападающий Пауло Дибала подпишет контракт с «Ромой». Договор с ним будет рассчитан до лета 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ключевым фактором перехода игрока стал разговор с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Португалец лично позвонил игроку и поделился с ним взглядом на проект, который в настоящий момент выстраивается клубом.

Дибала уже месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».

В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.