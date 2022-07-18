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Сегодня, 17:01

Дибала хочет подписать контракт с «Ромой» после личной беседы с Моуринью

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Пауло Дибала подпишет контракт с «Ромой». Договор с ним будет рассчитан до лета 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ключевым фактором перехода игрока стал разговор с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Португалец лично позвонил игроку и поделился с ним взглядом на проект, который в настоящий момент выстраивается клубом.

Дибала уже месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».

В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.

Пауло Дибала
ФК Рома
Жозе Моуринью
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