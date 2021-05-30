«Ювентус» готов подписать Доннарумму

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в туринском клубе, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, 22-летнего игрока на правах свободного агента подпишет «Ювентус».

На игрока также претендует «Барселона», однако «Ювентус» уже ведет переговоры с агентом игрока. Сообщалось, что еще прошло зимой стороны согласовали контракт до 2026 года.