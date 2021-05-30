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«Ювентус» готов подписать Доннарумму

15:40
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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в туринском клубе, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, 22-летнего игрока на правах свободного агента подпишет «Ювентус».

На игрока также претендует «Барселона», однако «Ювентус» уже ведет переговоры с агентом игрока. Сообщалось, что еще прошло зимой стороны согласовали контракт до 2026 года.

В сезоне-2020/21 22-летний итальянец отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола.

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