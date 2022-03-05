Ибрагимович может вернуться на поле в матче с «Наполи»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может принять участие в матче 28-го тура чемпионата Италии против «Наполи», сообщает Football Italia.

По информации источника, 40-летний швед тренируется по индивидуальной программе, но пытается сделать все возможное, чтобы как можно скорее восстановиться от травмы.

В сезоне-2021/22 Ибрагимович принял участие в 19 матчах «Милана», на его счету 8 голов и 2 результативных передачи. Форвард не играл с 23 января. Тогда он получил травму в игре 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:0).

Матч «Наполи» — «Милан» состоится завтра, 6 марта. Начало — в 22.45 (мск).