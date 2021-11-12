«Ювентус» готов отпустить Рабьо в «Ньюкасл» за 10-15 миллионов евро

«Ювентус» готов отдать полузащитника команды Андриена Рабьо в «Ньюкасл» за 10-15 миллионов евро, сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, «Ньюкасл» проявляет большой интерес к 26-летнему полузащитнику и игрок может покинуть итальянский клуб уже в январе.

Рабьо получает в «Ювентусе» 7 миллионов евро в год. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 футболист сыграл в чемпионате Италии 8 матчей и отдал одну голевую передачу.