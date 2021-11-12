Шевченко интересовалась дортмундская «Боруссия» и другие клубы из Германии и Англии
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко перед подписанием контракта рассматривал другие варианты, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По данным источника, у специалиста был вариант со сборной Турции. Также у него были контакты с представителями клубов из Англии и немецкой бундеслиги. В частности, услугами Андрея Шевченко интересовались в дортмундской «Боруссии». Правда, в большей степени эти контакты носили информационный характер в то время, когда Шевченко возглавлял сборную Украины и планировал продолжить работу в национальной команде.
Что касается сообщений в прессе о возможной работе в «Селтике», то предложений от шотландского клуба Шевченко не поступало. Эти слухи в британских СМИ появились после того, как Шевченко в Великобритании принял участие в турнире по гольфу, где его партнером был сын владельца шотландского клуба.
45-летний тренер пяти лет работы во главе национальной сборной Украины возглавил «Дженоа». Контракт подписан до 2024 года.
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