Шевченко интересовалась дортмундская «Боруссия» и другие клубы из Германии и Англии

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко перед подписанием контракта рассматривал другие варианты, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, у специалиста был вариант со сборной Турции. Также у него были контакты с представителями клубов из Англии и немецкой бундеслиги. В частности, услугами Андрея Шевченко интересовались в дортмундской «Боруссии». Правда, в большей степени эти контакты носили информационный характер в то время, когда Шевченко возглавлял сборную Украины и планировал продолжить работу в национальной команде.

Что касается сообщений в прессе о возможной работе в «Селтике», то предложений от шотландского клуба Шевченко не поступало. Эти слухи в британских СМИ появились после того, как Шевченко в Великобритании принял участие в турнире по гольфу, где его партнером был сын владельца шотландского клуба.

45-летний тренер пяти лет работы во главе национальной сборной Украины возглавил «Дженоа». Контракт подписан до 2024 года.