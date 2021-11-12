Эриксен возобновит карьеру в следующем сезоне

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен сможет возобновить карьеру в следующем сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 29-летний датчанин проходит курс реабилитации в Данни.

Отмечается, что полузащитник покинет «Интер» и продолжит карьеру в чемпионате Дании или Нидерландов.

Напомним, 12 июня в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. На протяжении 15 минут ему оказывали экстренную помощь на поле, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что он перенес остановку сердца.