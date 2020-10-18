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«Ювентус» готов отпустить Алекса Сандру зимой

13:58
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«Ювентус» готов выслушать предложения по защитнику Алексу Сандру в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, клуб хочет продать 29-летнего бразильца, чтобы увеличить трансферный бюджет и купить нового игрока на позицию левого защитника. Сообщается, что «Ювентус» хочет приобрести защитника «Челси» Эмерсона.

Алекс Сандру ни разу не появлялся на поле в сезоне-2020/21, сейчас игрок восстанавливается от травмы подколенного сухожилия. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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