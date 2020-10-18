«Ювентус» готов отпустить Алекса Сандру зимой
«Ювентус» готов выслушать предложения по защитнику Алексу Сандру в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
По информации источника, клуб хочет продать 29-летнего бразильца, чтобы увеличить трансферный бюджет и купить нового игрока на позицию левого защитника. Сообщается, что «Ювентус» хочет приобрести защитника «Челси» Эмерсона.
Алекс Сандру ни разу не появлялся на поле в сезоне-2020/21, сейчас игрок восстанавливается от травмы подколенного сухожилия. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.