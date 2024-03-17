«Аталанта» на своем поле сыграет с «Фиорентиной» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, Италия. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния "Аталанта" — «Фиорентина» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 28-ти туров серии А «Аталанта» набрала 47 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Фиорентина» с 43 баллами располагается на 8-й строчке первенства страны.

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