«Ювентус» близок к продлению контракта с Гатти

«Ювентус» находится в финальной стадии переговоров по новому контракту с защитником Федерико Гатти, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 25-летнего итальянца будет рассчитано до 2028 года.

Гатти выступает за «Ювентус» с января прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 6 матчей в серии А, отметившись 1 голом.