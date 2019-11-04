«Вы показали себя настоящими мужчинами». Балотелли благодарит за поддержку в расистском скандале

Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли поблагодарил за поддержку после расистских оскорблений во время матча 11-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2). Об этом 29-летний футболист написал в своем Instagram.

В концовке встречи Балотелли запустил мяч в трибуны и хотел покинуть поле после расистских выкриков. После игры главный тренер «Вероны» Иван Юрич выразил недоумение в связи с поведением нападающего и не заметил расизма со стороны болельщиков.

«Спасибо всем коллегам на поле и за его пределами за проявленную солидарность, а также болельщикам за их поддержку в сообщениях. Спасибо от всего сердца! Вы показали себя настоящими мужчинами, в отличие от тех, кто отрицает доказательства», — написал Балотелли.

Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений