«Вы думаете, я выдохся? Я только разогреваюсь». Ибрагимович обратился к хейтерам

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович намекнул, что не собирается прекращать выступления на высоком уровне. 38-летний швед опубликовал в Twitter ролик о себе с названием «Я только разогреваюсь», где обращается к хэйтерам заявляет о желании играть дальше.

— Вы думаете, что я уже выдыхаюсь, что моя карьера скоро закончится, — говорится в ролике. — Вы меня не знаете. Я всю жизнь сражался. Никто в меня не верил, так что я должен был верить в себя. Некоторые люди хотели меня сломать, но сделали только сильнее. Другие хотели пользоваться мной, но сделали только умнее. И вы думаете, что я уже выдохся? Я могу сказать вам только одно: «Я не как вы, потому что я — не вы. Я — Златан Ибрагимович, и я только разогреваюсь».

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» действует до конца сезона-2019/20. Форвард присоединился к «россонери» зимой 2020 года, на его счету 8 голов и 4 результативных передачи в 18 матчах за «Милан».