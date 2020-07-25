Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Вы думаете, я выдохся? Я только разогреваюсь». Ибрагимович обратился к хейтерам

15:17
Теги:

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович намекнул, что не собирается прекращать выступления на высоком уровне. 38-летний швед опубликовал в Twitter ролик о себе с названием «Я только разогреваюсь», где обращается к хэйтерам заявляет о желании играть дальше.

— Вы думаете, что я уже выдыхаюсь, что моя карьера скоро закончится, — говорится в ролике. — Вы меня не знаете. Я всю жизнь сражался. Никто в меня не верил, так что я должен был верить в себя. Некоторые люди хотели меня сломать, но сделали только сильнее. Другие хотели пользоваться мной, но сделали только умнее. И вы думаете, что я уже выдохся? Я могу сказать вам только одно: «Я не как вы, потому что я — не вы. Я — Златан Ибрагимович, и я только разогреваюсь».

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» действует до конца сезона-2019/20. Форвард присоединился к «россонери» зимой 2020 года, на его счету 8 голов и 4 результативных передачи в 18 матчах за «Милан».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир