Все футболисты «Лечче» сдали отрицательные тесты на коронавирус
15:13
Все игроки «Лечче» сдали отрицательные тесты на наличие коронавируса, сообщает Football Italia.
Сообщается, что, помимо футболистов, отрицательные анализы сдали также и представители тренерского штаба команды.
Ранее клубы серии А проголосовали за возобновление сезона-2019/20 13 июня.
По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 224 760 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 31 763 летальных исхода, выздоровели 122 810 человек.
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