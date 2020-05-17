Все футболисты «Лечче» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Все игроки «Лечче» сдали отрицательные тесты на наличие коронавируса, сообщает Football Italia.

Сообщается, что, помимо футболистов, отрицательные анализы сдали также и представители тренерского штаба команды.

Ранее клубы серии А проголосовали за возобновление сезона-2019/20 13 июня.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 224 760 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 31 763 летальных исхода, выздоровели 122 810 человек.