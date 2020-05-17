Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Все футболисты «Лечче» сдали отрицательные тесты на коронавирус

15:13

Все игроки «Лечче» сдали отрицательные тесты на наличие коронавируса, сообщает Football Italia.

Сообщается, что, помимо футболистов, отрицательные анализы сдали также и представители тренерского штаба команды.

Ранее клубы серии А проголосовали за возобновление сезона-2019/20 13 июня.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 224 760 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 31 763 летальных исхода, выздоровели 122 810 человек.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир